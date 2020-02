Gazzetta, Velluzzi: "Napoli non del tutto guarito, col Cagliari era una gara da 0-0..."

Sebastiano Velluzzi, inviato de La Gazzetta dello Sport a Cagliari per il match col Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non credo che il Napoli sia totalmente guarito. Ha un atteggiamento diverso, ma non è del tutto guarito. Io ieri ho visto una partita da 0-0 fino al gol di Mertens, solo dopo sono arrivate le occasioni perché il Cagliari si è buttato giù. Con Gattuso la squadra è più compatta, mi sembra molto più solida in difesa. Simeone e Joao Pedro hanno segnato tanto e invece ieri hanno girato a largo, non hanno avuto le possibilità".