Del Genio: “9 punti su 10 grazie a De Bruyne MVP! Ma se la squadra non va viene risucchiato…”

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Paolo Del Genio analizza le difficoltà tattiche del Napoli, il ruolo di De Bruyne e la necessità di una proposta di gioco capace di valorizzare i singoli.

La pesante sconfitta contro il Villarreal continua ad alimentare il dibattito sul momento del Napoli e sulle scelte di Massimiliano Allegri. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha evidenziato soprattutto la mancanza di un’identità tattica precisa, soffermandosi sull’assetto difensivo adottato dagli azzurri: “Il Napoli era un ibrido a 4 dietro. C’erano 3 centrali e pensavamo a quanto accaduto col Frosinone, invece ci sono stati tutti adattamenti. Allegri non dà un’identità ma lui - non noi - dice di puntare sulle giocate individuali, ed è anche giusto, ma devi però avere una proposta di gioco in modo da organizzare un qualcosa che faccia arrivare a giocare tanti palloni ai tuoi giocatori più qualitativi. Noi siamo ancora in una fase dove invece là davanti giocano pochi palloni. A noi basta sempre una mano per contare le occasioni in cui siamo pericolosi”.

Del Genio su De Bruyne: “Se la squadra non funziona viene risucchiato”

Del Genio ha poi affrontato il tema della convivenza tra De Bruyne e McTominay, chiarendo che il talento del centrocampista belga non può bastare, da solo, a risolvere i problemi della squadra: “De Bruyne? Chi non rispetta la direttive ha sempre torto, ma nello specifico McTominay deve arrivarci. Non può stare in automatico davanti a De Bruyne. Si pensa che solo per la sua carriera vinca le partite da solo, ma mica è Maradona o Messi e questi qui. È un ottimo giocatore ed in Italia più di questo non possiamo avere in questo momento, ma nella categoria degli ottimi giocatori chi vince le partite da solo se la squadra non funziona? Nessuno, ma De Bruyne l’ha detto pure. Se la squadra non funziona viene risucchiato, ma quando la squadra funziona ti fa vincere le partite, noi 10 punti abbiamo e 9 li abbiamo fatti con De Bruyne migliore in campo nelle 3 vittorie. Allegri riusciva con questo calcio? Il tempo verbale è determinante. Quello che faceva, cose buonissime, ora non sono riproponibile con tutti i Bonucci e Chiellini che volete”.