Del Genio: "Allegri ha perso ultime 10 partite su 18 tra Napoli e Milan, sono dati..."

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Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri: "La squadra è forte ma deve trovate una strada per avere un'identità ben precisa. Ma ci sono percorsi che possono anche tollerare giocatori che non sono più nel prime. Se davvero per qualcuno la squadra non è competitiva, arrendiamoci.

Ma io penso che il vero problema è trovare un'identità e trovare fiducia in se stessi e allora se questo accade possiamo anche fare una buona stagione. Allegri con squadre meno straripanti ha fatto fatica. Nelle ultime 18 tra Milan e Napoli, Allegri ha perso 10 partite. Questo deve portare a qualche riflessione o è sempre colpa di giocatori o di club? Io non ce l'ho con Allegri, gli ho fatto i complimenti dopo i Frosinone. Ma questi sono numeri e vanno dati".

