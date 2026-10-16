Del Genio: "Dire che il Napoli non corre è una fesseria, ha fatto 11 km più di PSG e Man City che pressano!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho sentito dire che il Napoli non correva nella partita col Villarreal. Io vi dico una cosa: state attenti prima di parlare, perché altrimenti si dicono delle fesserie che poi vengono clamorosamente smentite. Il Napoli, come squadra, ha fatto 117 chilometri contro il Villarreal. Manchester City e Paris Saint-Germain, invece, pressando dall'inizio alla fine sapete quanti chilometri hanno corso? Soltanto 106, quindi 11 chilometri in meno rispetto al Napoli.

Cosa significa allora questo dato? Che il Napoli non corre? No, significa che il Napoli corre male, che fa fatica a restringere il campo, lo tiene lungo e va in difficoltà. La Champions League è la più grande manifestazione di calcio al mondo, con tutti i big perché giocano in tutte le big europee. E in questa competizione le partite stanno finendo 6-3, 5-3, 4-2 e via discorrendo. Quando le partite finiscono con questi numeri vuol dire che si concede anche qualcosa, ma se sei forte vinci lo stesso. Allora, caro Allegri, perché ti preoccupi delle 8 ripartenze subite col Frosinone? Mister, ti prego, non preoccuparti delle ripartenze, perché se le prendi vuol dire che la tua squadra sta attaccando".