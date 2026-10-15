Del Genio: "Quattro giocatori in posizioni inedite, difficile far bene così"

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Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri: "Tre giorni dopo una prestazione straordinaria e poi così male?

Questo ci dice che se non funziona il collettivo neppure De Bruyne riesce a emergere. Leggendo la formazione avevamo pensato a un 3-4-2-1 con Giovane a suo agio a destra e invece, poverino, ha giocato a sinistra con Politano mezzo finto a destra. E anche Giovane non è riuscito a esprimersi pur stando bene fisicamente. Rafa Marin a destra ha fatto una buona partita ma non puoi aspettartelo alla Di Lorenzo che si sovrappone. E poi Di Lorenzo a sinistra era obbligato a stare così. Ma se quattro stanno nel posto dove non possono esprimersi al meglio, come si fa? Per me con gli stessi giocatori poteva evitare questi cambi di ruolo".