Genoa, la rivelazione di Badelj: "Io tra i pochi non contagiati? Probabilmente ho avuto il Covid a marzo"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX propone un'interessante intervista a Milan Badelj: "Questo Grifone ha dimostrato di non temere niente e nessuno", titola a pagina cinquanta il quotidiano, in riferimento alle parole del croato. L'ex Fiorentina ha avuto modo di affrontare il tema contagi in casa rossoblù: "Io tra i pochi non contagiati? Con ogni probabilità ho avuto il Covid a Firenze a marzo: nei test sono emersi gli anticorpi". E sul suo ruolo all'interno dello spogliatoio: "Per l'esperienza mi sento uno dei leader, un insegnante per i più giovani, anche in una fase così complicata".