Genoa, Preziosi difende il protocollo ma poi lo attacca: "Ho 15 positivi, schiero i Primavera?"

Ai taccuini del Corriere dello Sport Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si sofferma sul focolaio sorto all'interno del suo gruppo-squadra e della situazione attuale dopo il gran polverone sollevato una settimana fa: "Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l'Inter, quella di Ibra è durata 16 giorni, per noi sarebbe un disastro. Che faccio, mando in campo sei primavera? Ed il valore sportivo della partita? La Lega prevede un solo jolly, ma così rischiamo tanti 0-3 e così finiamo in B".