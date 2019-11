Genoa, Thiago Motta: "Tristi per il ko, a Napoli sarà un'altra finale"

L'allenatore del Genoa, Thiago Motta, dopo la sconfitta contro l'Udinese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella consueta conferenza post partita: "Per il risultato dobbiamo essere tristi, e lo siamo. Come ho detto al primo giorno, io chiedo ai ragazzi di dare tutto in campo e lo hanno fatto. Sono convinto che possiamo fare meglio di oggi e lo faremo. La tristezza per il risultato c'è ma questa è la strada da percorrere e lo faremo.



Ritmi blandi? Non possiamo togliere meriti all'Udinese che hanno fatto bene e sono stati bravi nelle ripartenze. Dobbiamo fare i compimenti ai bianconeri ma pensare a noi stessi. Napoli è un'altra finale"