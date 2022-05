Getafe, l'allenatore saluta Olivera: "Rendimento fantastico, è stato un esempio per tutti"

Quique Sanchez Flores, allenatore del Getafe, dopo il rinnovo è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dell'addio di Mathias Olivera

Quique Sanchez Flores, allenatore del Getafe, dopo il rinnovo è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche dell'addio di Mathias Olivera: "Ringraziamo Mathias per il suo lavoro in squadra, ha avuto un rendimento fantastico ed è stato un esempio per tutti. Noi qui al Getafe lavoriamo affinché i calciatori rendano al meglio e ci siamo riusciti, abbiamo calciatori attrattivi per il mercato. Questo tipo di cessioni per un club come il Getafe sono necessarie".