Gialappa’s Band, l’interista Santin: “Scudetto? Non è piaggeria, ma tiferò per il Napoli”

Marco Santin, uno dei membri della Gialappa’s Band, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: “I Mondiali per ora ci stanno dando un po’ di materiale per i nostri commenti, che riprenderanno dagli ottavi di finale in poi sul canale Twitch della Gialappa’s Band e su quello di Bepi Tv. Diciamo che la rubrica “questo lo paravo anche io” è già ricca di episodi per quello che stanno combinando i portieri. Per il resto ci sono un po’ di sorprese in questo Mondiale, ma va considerato il momento in cui si gioca, di inverno e tutta le altre cose. Le squadre materasso hanno allenatori bravi e loro hanno capacità fisiche notevoli. Mi aspetto qualcosa in più dalle squadre africane, il rimpianto che non ci sia l’Italia è enorme, anche perché è arrivato in modo strano. All’inizio delle qualificazioni eravamo sereni perché vincevamo sempre e poi abbiamo fatto quella fine orribile.