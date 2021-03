Gianni Di Marzio: "Fonseca non mi dispiace, propone un calcio europeo"

Il mister Gianni Di Marzio è intervenuto a Canale 21: "Fonseca a Napoli? Ci sarebbe lo stesso progetto che la Roma sta portando avanti. Quando è venuto in Italia era allegro e superficiale, attaccava troppo, ora è cresciuto, ha capito certe dinamiche e non guarda in faccia a nessuno. La Roma fa possesso palla. Il suo è un calcio molto europeo. A me piace così come De Zerbi, Juric, Italiano, Spalletti e Allegri".