Gianni Di Marzio: "Napoli con giocatori non ancora al top e deve assestare il centrocampo. Su Orsato..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex tecnico ed osservatore Gianni Di Marzio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il Napoli arriva al match di sabato con un'autostima migliorata anche se ci sono giocatori non al meglio della condizione fisica. Gli azzurri devono assestare un po il centrocampo in fase difensiva.

Juventus? I bianconeri sono una squadra fortissima, concreta e molto solida che può risolvere la partita in qualsiasi momento.



Mertens? Ha imparato a fare il centravanti alla grande. Io non credo che Icardi venga a Napoli, vuole rimanere a Milano. Ci sono tanti altri centravanti nel mondo.



Orsato? Arbitro con manie di protagonismo, non mi ha mai fatto impazzire



Lozano? Troppi 42mln spesi per lui, è un giocatore importante che gioca da esterno, può giocare a destra e sinistra



Situazione centravanti? Milik è un buon giocatore ma se Ancelotti voleva Rodriguez e Icardi l'obiettivo era alzare il livello tecnico del reparto offensivo".