Giordano boccia il 4-3-3 con Osimhen e Mertens insieme: "Il belga non ha più l'età per fare la fascia"

Mertens sulla fascia e Osimhen al centro per un 4-3-3 completato da Insigne? Idea bocciata da Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, che si è così espresso a La Gazzetta dello Sport: "Credo sia difficile, perché Mertens non ha più l’età per fare tutta la fascia così come vuole il gioco di Gattuso. Sono curioso di vedere se ci saranno cambiamenti tattici per farli giocare insieme. Petagna? Quando Petagna ha il pallone tra i piedi è difficile che lo perda. Ha una buona visione di gioco ma, secondo me, agisce troppo lontano dall’area di rigore. Per il suo modo di fare è complicato che possa segnare tanti gol. Quest’anno, poi, non batterà nemmeno i rigori. In ogni modo, è un giocatore che può servire al Napoli".