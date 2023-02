Giordano: "Napoli migliore in Europa, ma attenzione: tra le più in forma c'è anche l'Eintracht"

"Cosa devono temere i tifosi del Napoli? Soltanto il vento, che è un po' fastidioso in questi giorni".

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "C'è una squadra, che si chiama Napoli, che sta facendo meglio di tutte le altre in Europa. Attenzione, però, che tra le più in forma ce ne è anche un'altra che si chiama Eintracht. Una società che ha comprato Raspadori per 35 milioni euro è chiaro che lo ritiene centrale nel progetto, ora e anche domani. Ora c'è Osimhen poi un domani si vedrà.