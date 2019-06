Giuliani: "Il Napoli del prossimo anno passerà dal salto di qualità di Fabian e Zielinski"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista di RTL 102.5: "Sarri potrebbe andare alla Juve portando un modulo che al Napoli quasi gli fu imposto. Per Ancelotti sarà necessaria la duttilità del centrocampo, credo che lavorerà maggiormente lì. Non penso che rivedremo il Napoli di febbraio e marzo, un po' più rigido, ma quello delle ultime partite: ripartirei da lì. La prima fase di questa gestione è stata delicata, bisognava gestire il cambiamento. L'anno prossimo sarà tutto più ancelottiano e penso che tutto passerà dal salto di qualità di Ruiz e Zielinski. Sarri un traditore? Assolutamente no. Non era un capopopolo prima, non è un traditore ora. Le grandi cose si conquistano con il lavoro e il sacrificio".