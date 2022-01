Giuliani: "Napoli spremuto oltre ogni limite sia fisicamente che mentalmente"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista: "Non dico che non ci sia stata partita ma quasi, figuriamoci poi in 9 uomini, si fa fatica a occupare il campo. Lo snodo è stato nei primi minuti della ripresa: il Napoli doveva fare meglio, si poteva svoltare e non lo si è fatto. Una sola occasione con Demme, per il resto nulla. C'è stata anche una palla su Cioffi ma finito quello finito tutto. Difficile dire qualcosa di più: partita impostata non granché bene, dominata dall'avversario. Quando becchi 5 palloni non è bello.

Bologna-Napoli? Siamo un po' meno sicuri, quando prendi 5 gol ne hai presi comunque e il Napoli non è abituato a queste cose. Ieri è stato dominato da un'ottima squadra ma che ne aveva presi 4 del Torino. Anche mentalmente il Napoli è spremuto oltre ogni limite. Bisogna recuperare chiunque. A me è dispiaciuta l'espulsione di Lozano perché aveva appena preso un palo, doveva stare più calmo. Non sta riuscendo a dimostrare quanto gli è stato riconosciuto. Dobbiamo recuperare uomini, altrimenti qualsiasi discorso lascia il tempo che trova. Sfido chiunque a togliere 10 titolari a qualsiasi squadra e vedere cosa succede".