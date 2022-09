Gol annullato a Milik, l’ex arbitro Bergonzi non ha dubbi: “Era assolutamente regolare”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.

Analisi degli episodi arbitrali di questo fine settimana? "Dopo la tempesta, dovrebbe esserci sempre la quiete. Mi auguro che questa sera non ci siano altri episodi arbitrali negativi. Questo fine settimana è stato uno dei peggiori dal punto di vista arbitrale nel corso degli ultimi anni. Di sicuro la gara di ieri sera non è stata positiva, non credo ci sarà un silenzio tombale. Attualmente gli arbitri sono distratti. Il gol del 3-2 di Milik è assolutamente regolare, secondo le norme del regolamento arbitrale. Bonucci non disturba Sepe, la rete doveva essere convalidata. Successivamente sono emerse anche delle immagini nelle quali Candreva dovrebbe tenere in gioco il centrale bianconero. Bisogna attendere, ma credo il Var di Banti si sia perso. Determinate immagini sono arrivate soltanto in seguito, è praticamente impossibile sbagliare questa valutazione. Ieri sera i giornalisti sembravano tutti moviolosti, non ci si può lanciare e giudicare nell'immediato. Occorrono necessariamente calma e prudenza, attendo un comunicato da parte dell'AIA".