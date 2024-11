Graziani: "Firmerei per un pareggio col Napoli. Se la Roma va con timore verrà punita"

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Retesport esponendosi così sulla prossima sfida tra Napoli e Roma: "I giallorossi devono tornare nella Capitale con almeno un punto. In questo momento Ranieri ha portato entusiasmo e spirito di sacrificio: spero che il cambiamento più importante possa essere sul piano caratteriale perché, se la Roma va a Napoli con timore, verrà punita. La squadra di Conte, infatti, non perdona. A Napoli non mi aspetto sorprese dalla Roma: voglio vedere una squadra da battaglia. Come ha detto Ranieri la rosa giallorossa ha dei valori che non sono da 12° posto".

Firmeresti per un pareggio?

"Sì".

Dybala?

"Muscolarmente è fragile non c’è niente da fare. Se i problemi sono da ricondurre a una questione mentale è preoccupante. Ho avuto dei compagni di squadra che, dopo la puntura di una zanzara, non giocavano e altri che lo facevano nelle condizioni più difficili".