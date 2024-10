Graziani: "Lukaku mi piace da morire, ma non lo paragoniamo a Osimhen"

Ciccio Graziani interviene a Radio Marte per commentare la stagione del Napoli. Ecco le sue parole: “A me Lukaku piace da morire, era il centravanti ideale per come gioca Conte, ma non lo paragoniamo ad Osimhen perché Victor per me è un valore aggiunto, ancora più forte di Lukaku. Il Napoli è atteso da cinque gare prima della prossima sosta che rappresentano un altro esame importante che poi può portarti eventualmente alla laurea. Empoli, Lecce, poi le tre gare con Milan, Atalanta e Inter sono importanti, ma un primo bilancio serio e vero deve essere stilato alla fine del girone di andata: in quel momento capiremo la reale forza della squadra.

Italia-Belgio? La Nazionale ha giocato un’ottima partita, è chiaro che con l’uscita di Pellegrini è cambiata la partita. Il 2-1 immediato ha tagliato le gambe agli azzurri, però forse qualcosa di più si poteva fare, anche se in dieci, e non solo un tiro in porta, quello di Frattesi. La strada intrapresa da Spalletti sembrerebbe quella giusta, però a noi più che la Nations League ci interessa la qualificazione ai Mondiali, l’obiettivo è solo quello!”