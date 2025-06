Graziani: "Meglio Chiesa di Ndoye! Lucca? Ok, ma va preso anche Nunez e trattenuto Raspa"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte vede in Lucca un attaccante di prospettiva. Sarebbe il vice Lukaku, sa reggere l’attacco da solo, è forte fisicamente ed è bravo nel gioco aereo. Sta crescendo tanto, ma per le competizioni che deve fare il Napoli secondo me ci vuole qualcosa di sostanzioso.

Va bene Lucca, va bene Lukaku, ma va preso anche Nunez e poi tratterrei Raspadori, cederei solo Simeone. Se vuoi essere competitivo devi prendere sia Nunez che Lucca. Anche Ndoye sarebbe una pedina importantissima per il Napoli di Conte, anche se io gli preferisco Chiesa, lo prenderei subito. Ha trascorso un anno e mezzo difficile, ma chi investe su Chiesa non sbaglia”.