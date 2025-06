Podcast Orlando: "Chiesa? Ci ho parlato, ha solo bisogno di giocare e di fiducia"

Ospite ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come commenta l'approccio di Comolli con Gasperini, come ha raccontato Sabatini?

"Si dovrebbe fare una chiacchierata. Gasperini ha fatto anni importanti, mi sembra brutto come prima uscita".

Che ne pensa di Milinkovic-Savic come altro portiere al Napoli?

"Non sono un grande estimatore di Meret, sposo la linea della società. Non mi dà sicurezza quando lo vedo giocare. Forse la scelta di Milinkovic potrebbe essere anche quella di farlo diventare titolare dopo un po'".

Carnesecchi nel mirino dello United: che ne pensa della cifra di 40 mln?

"Come fai a dire di no allo United? Ogni anno però chi va lì soffre, è vero, ma è anche vero che peggio di quest'anno non è possibile".

Federico Chiesa, quale la squadra ideale in Serie A?

"Ha il difetto di essere anarchico ma deve capire anche lui che non si può scherzare. Se vuole rientrare nel calcio che conta, non può buttarsi con quelle qualità. E' troppo talentuoso. Io tornerei in Italia anche a meno dello stipendio per rilanciarsi".

Osimhen al Liverpool in cambio di Nunez e Chiesa: lo farebbe?

"Sarebbe un affare per tutti. Ti porti a casa Nunez e Chiesa, che per me non ha problemi fisici. Ci ho parlato, gli infortuni hanno inciso, ma lui ha solo bisogno di giocare e di fiducia. Sarebbe una grande operazione".

Leoni, derby tra Inter e Milan:

"Credo serva più al Milan, che prende troppi gol da palla inattiva".