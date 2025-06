Sky, Modugno: "Milinkovic-Savic, che colpo! Forte almeno quanto Meret"

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il disegno di Conte è ambizioso, certifica una forza economica quasi esclusiva del Napoli in Italia, dove non ci sono altre società che possono vantare i soldi del Napoli. La gerarchia delle ‘potenze’ del calcio italiano è cambiata: il Napoli ha voglia di assecondare le esigenze di Antonio Conte, poi si traccerà un bilancio a fine mercato. Le operazioni in cantiere in questo momento sono quelle di una squadra che vuole difendere lo scudetto e giocarsi la Champions con stile ed orgoglio e magari aprire un ciclo. Il Napoli si sta muovendo per prendere due esterni.

De Bruyne ha fatto centinaia di gol ed assist e Conte lo metterà nelle migliori condizioni per determinare le partite come ha sempre fatto. Con Conte si fa fatica a declinare tutto con i numeri, in stagione abbiamo visto tanti accorgimenti tattici anche sorprendenti. Sono stato il primo a raccontare di Milinkovic-Savic, è un altro numero uno come Meret che è portiere di grande valore oggettivo. Anche Milinkovic è portiere vero, fortissimo coi piedi, ha battuta lunga, bravissimo coi piedi, interpreta il ruolo in maniera totalmente diversa da Alex. Se si chiude questa operazione, fatico a distinguere tra primo e secondo portiere e loro dovranno essere pronti ad un utilizzo più ampio”.