Guido Clemente di San Luca: "Eticamente giusto annullare stagione o concludere campionati"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo, Università della Campania Luigi Vanvitelli, è intervenuto a Radio Marte: “Dobbiamo scacciare ‘lo scostumato’, io il virus lo chiamo così. E’ entrato nelle nostre vite senza chiedere il permesso e lo dobbiamo cacciare. Ovviamente da appassionato di calcio sono in astinenza, sabato ho visto la finale Mondiale 2006. Dobbiamo rimanere tutti a casa, questo è l’unico modo possibile. Mi è piaciuta l’idea dei flash mob, è un modo per sentirsi vicino. Cosa fare nel calcio? Sul piano dell’etica giuridica bisognerebbe annullare la stagione oppure fare di tutto per concludere i campionati. Non si può considerare conclusa la serie A a 12 giornate dal termine”.