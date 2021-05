Guidolin: "Per la Juve non era facile, ma risultato troppo duro per il Sassuolo"

L'allenatore Francesco Guidolin, al commento tecnico di Sassuolo-Juventus per Dazn, ha analizzato il 3-1 dei bianconeri al Mapei Staidum: “Il risultato è un po’ troppo pesante per il Sassuolo. La Juventus ha sbagliato un po’ meno che di recente sul piano tecnico. Non era facile vincere questa partita, l’hanno risolta i campioni come Buffon e Ronaldo. Bene il rientro di Dybala: quanto è mancato a questa squadra? La Juve si ripropone per la corsa Champions”.