Henry elogia Xavi per l'1-1 col Napoli: "Il tuo cervello è secondo solo a Guardiola"

Dopo il pareggio ottenuto dal Barcellona contro il Napoli nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League giocata ieri al Maradona, Xavi ha ritrovato un vecchio amico. Thierry Henry, ex giocatore blaugrana, era presente negli studi di CBS Sports Golazo e ha parlato della sua grande stima nei confronti dell'ex compagno di squadra, difendendone il lavoro in un momento in cui, forse anche a causa delle tante critiche ricevute, ha deciso di lasciare la panchina.

"Sono sorpreso dal lavoro che hai svolto", ha detto la leggenda francese. "Non mi interessa quello che dice la gente. Hai vinto LaLiga, devi essere orgoglioso e so che lo sei." Henry ha ricordato i tempi di Barcellona, dove ha vinto anche la Champions League: "Sono molto orgoglioso di aver condiviso il campo con te . Mi hai insegnato molto al Barça. Ricorderò sempre il giorno in cui mi hai fatto tacere e mi hai detto: 'Parla quando vincerai qualcosa qui e poi capirai cosa significa questo club. Grazie per questo".

Secondo Henry, Xavi non ha nulla da invidiare ai colleghi più titolati: "Il tuo cervello è secondo solo a quello di Pep in termini di come vedi il calcio. Quindi spero che ti rivedremo molto presto. C'è ancora da terminare la stagione ma sai di cosa sto parlando, quindi per favore torna presto". Xavi ha apprezzato gli elogi: "Titi, apprezzo molto le tue parole: sai che ti amo moltissimo, hai avuto un grande impatto sul Barça e ci hai aiutato molto. Sei un grande amico".