"Ho spinto lo scudetto verso Napoli?": risposta a sorpresa di Palladino

Raffaele Palladino si gode la vittoria della sua Fiorentina contro l'Inter. Queste le sue parole in sala stampa: "Questa settimana sembrava maledetta. Ho perso Gudmundsson ieri per un attacco febbrile, Adli per una distorsione assurda, per un tiro in allenamento. Nella massima difficoltà hanno tirato fuori una prestazione incredibile. Dedichiamo la vittoria ai tifosi: stasera lo stadio era una bolgia.

E ovviamente per Edoardo Bove, questa era la sua partita e siamo felici anche per lui".

Pensa di aver spinto lo Scudetto verso Napoli?

"No, penso che la Fiorentina abbia fatto una grande partita. Sono tre punti importanti per la classifica, che ancora non ho visto. E lì in alto non ci guardo...".