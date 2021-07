Canale21, Iannicelli: "Il rinnovo di Di Lorenzo è un segnale per Insigne"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, è intervenuto a Tutti in Ritiro: “Ci sono stati già dei contatti per il rinnovo di Insigne. ma questo rinnovo di Di Lorenzo nei primi giorni di ritiro è un segnale per Insigne. Il Napoli ha messo il contratto sul tavolo con la possibilità di prolungare il contratto a cifre simili. Ogni giorno che passa con questa situazione di Insigne comporta un problema per il Napoli. La presenza di Giuntoli è un segno di scongelamento dopo la tensione che c'è stata lo scorso anno".