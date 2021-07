Canale21, Iannicelli: "Per entrare in Champions bisogna puntare allo scudetto"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha parlato a Tutti in Ritiro: “Per puntare alla Champions la cosa migliore è ambire allo Scudetto. Sarà un campionato molto equilibrato e senza un vero padrone, con 6-7 squadre che si giocheranno le posizioni che contano. Adesso però la priorità è risolvere la questione Insigne. Non escludo che possa rimanere a Napoli fino al termine del contratto per poi andare via a parametro zero come ha fatto Donnarumma quest’anno con il Milan”.