Cds, Giordano: “ADL non deve interessarsi agli argomenti tattici. Serve competenza specifica”

Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: “Non c’è un solo calcio? Sì, ma cosa fare dipende anche da quello che conosce la squadra.

Se non sai insegnare la costruzione dal basso, se non sai usare le uscite e non le sai allenare, se non sai arrivare agli attaccanti con i 3 davanti e se non sai fare i movimenti per il terzo uomo… Perché hanno preso Mazzarri? Infatti le domande che ci faremo da qui fino alla fine della stagione saranno: ADL ha capito che non è il caso di interessarsi agli argomenti tattici? ADL ha capito che c’è bisogno di competenza specifica?”.