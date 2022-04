CdS, Giordano: “Roma in salute e in fiducia, la sconfitta con la Fiorentina sia da monito”

Il collega del Corriere dello Sport Antonio Giordano é intervenuto in diretta a Club Napoli All News su Teleclubitalia

Il collega del Corriere dello Sport Antonio Giordano é intervenuto in diretta a Club Napoli All News su Teleclubitalia: “La partita con la Fiorentina è ormai alla spalle ma serve comunque da monito per la sfida con i giallorossi. La Roma è una squadra in salute e in fiducia. Sicuramente si presenterà con la stessa formazione di ieri in Europa League.

Sulla rincorsa scudetto: "L’Inter sembrava in crisi ma con la vittoria di Torino si è riconfermata alla grande, tra l’altro nella miglior partita della Juventus. Il Napoli è una squadra con 66 punti e merita di lottare per il campionato, non sarà l’ultima sconfitta in casa a sminuire la squadra.”