CorSera, Scozzafava dopo l'intervista: "Spalletti è schietto, non finge mai"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera che ha intervistato Luciano Spalletti, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è una persona consapevole, pienamente consapevole. E si compiace anche. Ha la schiettezza di porsi così com'è, non finge mai. Dice di aver girato il mondo, di aver visto tante città e non vuole apparire come quello che fa i sacrifici e lavora e basta. Lavora anche, ma è un uomo di mondo che vive la sua vita, la sua famiglia, il suo mondo. La sua Milano, la sua Toscana, anche la sua Napoli".