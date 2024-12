CorSera, Scozzafava: "Dopo Udine ho capito quella conferenza di Conte da 8 minuti..."

vedi letture

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tutti ci aspettavamo questa reazione dal Napoli dopo il doppio schiaffo preso dalla Lazio. Una circostanza del genere spezzerebbe una squadra fragile ed il Napoli doveva dimostrare di essere sulla via del recupero e della forza mentale che aveva tempo fa. La risposta va letta soprattutto in tal senso, non è escluso che Conte abbia fatto quella conferenza stampa di 8 minuti perchè non voleva far troppe chiacchiere e si aspettava la risposta sul campo.

Il Napoli ha vinto due volte, ha portato a casa i tre punti ed ha vinto in rimonta. A Conte non bisogna chiedere tutto e subito, si fa molto presto a farsi la bocca buona ed ad alzare l’asticella. Torniamo a cinque mesi fa, nessuno si sarebbe aspettato che il Napoli stesse in alto in classifica nonostante sapessimo di quanto sia una garanzia Antonio Conte. Il Napoli è stato per due mesi e passa in testa alla classifica, la media Champions è rispettata e tutto ciò che può arrivare di nuovo può essere solo un di più”.