CorSera, Scozzafava: “La Juve gioca sempre così, il Napoli non meritava di perdere"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non meritava di perdere e la sconfitta fa molto più male di quella con l'Inter. Ho cominciato a rivedere un Napoli che palleggia, sembrava di rivedere il Napoli dello scorso anno. La Juventus gioca sempre così, porta a casa le vittorie grazie ad un solo goal ed esprime solidità ed è giusto che sia lì. Però il Napoli avrebbe avuto bisogno di un risultato che smuovesse un po' il morale. Nel calcio sono importanti le prestazioni, ma una squadra la si giudica sempre dal risultato. Domani il Napoli deve puntare alla vittoria prima di tutto per fare quello switch mentale di cui necessita".

Su Osimhen: "È giusto che prenda parte alla cerimonia per il Pallone d'Oro Africano, non so se potesse delegare qualcuno. Quando il calciatore richiede di partire il club non può rifiutarsi di farlo partire. Domani potrà tranquillamente essere del match, ma gente come Raspadori e Simeone potrebbero anche alzare la mano in vista di domani".