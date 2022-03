Dazn, Ambrosini: "Il Napoli merita di avanzare la propria candidatura allo scudetto"

"In questo momento lo stato di forma è rispecchiato dalla classifica, perché il calo dell’Inter è stato inaspettato e preoccupantemente lungo".

L’ex calciatore Massimo Ambrosini ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Dazn: “In questo momento lo stato di forma è rispecchiato dalla classifica, perché il calo dell’Inter è stato inaspettato e preoccupantemente lungo. Il Milan conferma di essere una squadra fisica, tecnica e mentale. Il Napoli, per quello che ha fatto vedere, per la qualità di gioco che ha e anche per il coraggio, secondo me merita di avanzare la propria candidatura. Io non penso che la Juventus per quanto il blasone possa rientrare, perché sono troppi i punti anche se il percorso in campionato della squadra di Allegri è da evidenziare. Penso che alla lunga se la giocheranno le prime tre”.