Dazn, Ambrosini: "Napoli da Scudetto! Non ha dominato, ma non prende mai gol!"

vedi letture

Nel post-gara di Milan-Napoli ha detto la sua Massimo Ambrosini dopo la vittoria degli uomini di Conte su quelli di Fonseca

Nel post-gara di Milan-Napoli su DAZN ha detto la sua l'ex rossonero Massimo Ambrosini dopo la vittoria degli uomini di Conte su quelli di Fonseca: "Il Napoli è una squadra che non ha dominato la partita, ma ha dimostrato una solidità difensiva importante, fa una fatica immane nel prendere gol e comunque in fase offensiva riesce ad essere concreta in qualsiasi modo, si è dimostrata una squadra quadrata e ha messo la sua candidatura per lo scudetto in maniera importante".