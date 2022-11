Dazn, Barzagli: "Il Napoli è lontano e non so dove guardi ora la Juve"

"Però è stata una vittoria bella e importante, di quelle che piacciono ad Allegri".

La vittoria per 2-0 contro l'Inter ha esaltato la Juventus: dove potrà puntare ora la formazione bianconera? Ne ha parlato l'ex bianconero Andrea Barzagli ai microfoni di Dazn: "Il Napoli è molto lontano: non so se la Juventus lo stia guardando, in questo periodo ha guardato in casa per ritrovare il suo dna pensando a fare risultati e punti. Però è stata una vittoria bella e importante, di quelle che piacciono ad Allegri. La difesa ha fatto un'ottima partita, il gol ha sbloccato tutti. Sono stati compatti ma è una gara che temevano entrambe: contava tanto per entrambe, rischiavano poco".