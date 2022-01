Dazn, Ferrara: "Bella prestazione in un momento difficile, il Napoli se l'è giocata"

Il doppio ex di Napoli e Juve, Ciro Ferrara, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e gli azzurri: “E’ un pari che soddisfa il Napoli. La squadra di Spalletti se l’è giocata per l’intera gara, mentre la Juve è entrata più in partita nel secondo tempo con i cambi di Allegri. Il Napoli ha saputo stare in campo e questo gli ha permesso di fare una bella prestazione in un momento molto difficile”.