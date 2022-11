Dazn, Giustiniani: "Ho un debole per un azzurro, spero possa giocare domani"

Gabriele Giustiniani, telecronista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Gabriele Giustiniani, telecronista Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Chi al posto di Kvaratskhelia? Spero possa giocare Raspadori, ho un debole per lui e penso possa fare bene anche in quel ruolo. La sfida con l'Udinese? Difficile, ha ragione Spalletti. Non avrà la brillantezza di un mese fa ma ha poco da perdere a Napoli e avrà motivazioni a mille per fermare la capolista. I pericoli maggiori secondo me arrivano dalla consistenza dell'attacco, dall'inamovibile Deulofeu a Success o Beto a seconda dell'avversario. Sottil sta facendo un lavoro importante, immagino che l'Udinese affronterà il Napoli diversamente da come ha fatto l'Empoli. Credo che i friulani proveranno ad attaccare alto con coraggio, per provare a frenare la prima costruzione azzurra del gioco, in modo da evitare l'innesco del meccanismo quasi perfetto e fenomenale degli azzurri".