Dazn, Russo: “Conte-ADL? Chissà quante volte il patron scenderà negli spogliatoi”

Marco Russo, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Russo, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen? Mi aspettavo che si arrivasse ad oggi con trattative già ben indirizzate, invece non è così. Per qualsiasi squadra italiana, una cessione da 120 mln, è importante per fare il mercato. Il Napoli senza le coppe avrà una voce in meno nella casella dei ricavi e la cessione di Osimhen varrà una buona fetta di mercato per la società.

Ora a Napoli c’è Manna che lavora già da qualche mese e si è puntato su uno dei migliori per la panchina. Capiremo quanto entrerà De Laurentiis nelle vicende di spogliatoio con uno come Conte in panchina. Dalle grandi cessioni possono arrivare grandi vittorie, ricordo quando la Juventus cedette Zidane e rifece la squadra e la Juventus vinse lo scudetto”.