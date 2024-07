I dubbi di Fedele jr: "Lukaku non è Messi, come giustifichi agli altri il suo ingaggio?"

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mi ha colpito questo modo di lavorare del Napoli sul mercato visto che siamo abituati a lungaggini sulle trattative. Ora si vede che c’è un criterio nel voler provare a partire subito alla grande. La prima fase di ritiro sarà interlocutoria, quella che conterà maggiormente è la seconda. Difensori? La difesa è il punto da cui ripartire, è stato il reparto sotto accusa l’anno scorso. I nodi di Kvaratskhelia ed Osimhen saranno le situazioni che scateneranno il mercato del Napoli. C’è da capire chi saranno i cosiddetti rincalzi, ci troviamo dinanzi ad un anno rivoluzionario per ciò che riguarda le metodologie d’allenamento e quelle di organizzazione aziendale.

Futuro Osimhen? L’Arabia è un paese che può convincerti dal punto di vista economico e basta perchè il livello calcistico è basso. Il mercato inglese è quello che ha sempre più fascino degli altri. Lukaku? Non so se può essere la scelta giusta, mi lascia perplesso perchè Lukaku ha un ingaggio importante. E’ considerato un bravo giocatore, ma non è il Messi di turno e quindi non è giustificato il suo ingaggio. Immagino che il Kvaratskehlia di turno possa non essere d’accordo a guadagnare molto meno di lui. La scelta più complicata del Napoli sarà quella dell’attaccante con cui sostituire Osimhen”.