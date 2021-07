KK, Alvino: "Ecco cosa spero abbia detto ADL a Spalletti"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Cosa si sono detti De Laurentiis e Spalletti a pranzo? Se il presidente vuole dare seguito all'ottimismo di cui aveva parlato, spero abbia detto: vi accontenteremo per un terzino sinistro, per un centrocampista che deve andare a sostituire Bakayoko e spero abbia detto anche 'cercherò di accontentarti per completare la rosa al meglio".