Mediaset, Cesari boccia il VAR Mazzoleni: "C'erano tante immagini, una è molto chiara"

L'ex arbitro Graziano Cesari , dagli studi Mediaset, nell'analizzare gli episodi da moviola di Inter-Juventus si è soffermato sui dubbi intorno al gol vittoria bianconero viziato da un sospetto tocco di mano doppio: " Barella da subito è convintissimo e dice ai compagni di non preoccuparsi, che sarebbe stato dato il fallo di mano. Ci sono immagini per vedere e giudicare, Chiffi aspetta 4 minuti, Barella si avvicina e Chiffi e dice che ce ne sono due di tocchi. Chiffi a quel punto gli dà il fischietto e dice di arbitrare lui".

Andando nel merito dell'episodio, invece, spiega: "Dobbiamo fermarci e chiederci se c'è un tocco col braccio ed è involontario. Dal tocco al gol di Kostic passano 10 secondi. La traiettoria del pallone cambia dopo che tocca l'orlo della manica bianconera di Rabiot. Il secondo, di Vlahovic, è ininfluente perché ritrae. Va stabilito se Rabiot tocca accidentalmente o no, se sia punibile o meno. Il VAR aveva tantissime immagini a disposizione. Un'immagine, in particolare, sembra molto chiara", dice Cesari facendo intendere come il francese tocchi col braccio in maniera piuttosto netta ed avvantaggiandosi.