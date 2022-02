Mediaset, Dotto su Anguissa: "Uno così merita un riscatto adeguato"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Matteo Dotto, giornalista Mediaset ha parlato della trattativa per il riscatto di Frank Zambo Anguissa: "Il Napoli ha deciso di riscattare Anguissa. Per il camerunense in questi tempi uno sarebbe anche disposto ad offrire il doppio rispetto ai 15mln che chiede il Fulham. Uno così merita un riscatto adeguato”.