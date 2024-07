Mediaset, Landoni: "Due piste per Osimhen, ma non il Napoli per un motivo"

Carlo Landoni, giornalista di Sportmediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è stato chiaro, ha detto che su Osimhen la situazione è quella, c’è un accordo e vedremo come andrà a finire. Se Osimhen restasse non so, però, se il Napoli possa garantire uno stipendio così importante al calciatore considerato che deve aumentare il contratto di Kvaratskhelia ed ha assunto un allenatore costoso come Conte.

Il Napoli non ha le banche dietro, è una società molto oculata. Lukaku è il giocatore che Conte vuole per sostituire Osimhen e si deve trovare la quadra. Se il PSG non si farà avanti resterebbe solo l’Arabia Saudita come soluzione. Conte ha preso in mano la situazione in prima persona su tutti gli aspetti”.