Prime, Zola: "Buona prestazione contro una big, come volume di gioco risultato giusto"

Gianfranco Zola, ex calciatore e opinionista, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il pareggio fra Napoli e Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianfranco Zola, ex calciatore e allenatore, ha commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il pareggio fra Napoli e Barcellona nell'andata degli ottavi di Champions League: "Era necessario che il Napoli facesse quello che ha fatto. Osimhen? Sono segnali importanti, è rientrato ed ha fatto gol. La squadra ha fatto una buona prestazione contro una grande squadra, queste sono cose molto incoraggianti per il finale di questa stagione. Il Barcellona è una squadra di grandissimo talento, appena concedi qualcosa può farti male. È successo stasera, succederà anche al ritorno, servirà il miglior Napoli per fermare i blaugrana.

In termini di occasioni il Barcellona è stato più pericoloso, il Napoli ha giocato meglio dopo il gol subito ma non ha avuto grandi occasioni. Per quanto riguarda le occasioni forse avrebbe meritato il Barcellona, ma in termini di volume di gioco posso dire che il pari è il risultato più giusto".