Rai, Di Gennaro: "Senza Koulibaly si perde qualcosa, ma nulla da invidiare a Inter e Milan"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista: “Le assenze sono abbastanza pesanti da entrambe le parti. All’andata ricordo una partita del Napoli strepitosa, meritava di vincere. Erano tempi diversi ma l’appuntamento è da affrontare con serietà e concentrazione. Passare il turno sarebbe importante, credo che chi giocherà stasera avrà una chance importante contro una grande squadra. Il Leicester applica un buon calcio, sarà partita vera e seria. Loro sono molto offensivi e con giovani interessanti.

Inter? Ha avuto qualche infortunio di troppo, poi si è ripresa alla grande da un mese e mezzo/due giocando un calcio propositivo. Sono d’accordo che sia tra gli organici più forti e completi. La squadra per certi versi gioca anche meglio, ha più spunti e imprevedibilità. Inzaghi è entrato poi nella testa dei calciatori e dell’ambiente. In campionato forse l’Inter ha qualcosa in più ma tutte le prime 4 rappresentano il meglio. Il Napoli se recupera gli effettivi non ha niente di meno rispetto all’Inter.

Calo del Napoli? Sappiamo quanto è importante la fase difensiva che poi dev’essere gestita da tutta la squadra. Certamente si è perso qualcosa di equilibri senza Koulibaly, anche se Rrahmani sta facendo molto bene ed è arrivato Juan Jesus. Il livello è inferiore rispetto a Koulibaly ma il Napoli non ha niente da invidiare a Milan, Inter e Atalanta”.