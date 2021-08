Rai, Repice: "Spalletti? Si è un po' bruciato con la storia Totti, ma è uno dei migliori al mondo"

Francesco Repice a tutto tondo. Intervistato nel TMW News, la storica voce di Radio Rai ha commentato i temi principali del nostro campionato, partendo però dal ricordo dell'Europeo e dal suo discorso per celebrare la vittoria degli azzurri: "Mi risuonava nella testa il "Football is coming home" che recitavano sempre gli inglesi. E ho pensato che il calcio in effetti è nato nelle piazze di Firenze "La Magnifica". Da lì poi volevo celebrare tutto il nostro paese e mi sono lasciato trasportare".

Come vede la corsa Scudetto?

"Secondo me la favorita ad oggi è la Juventus. Ha un grande organico e un allenatore che è un vincente. Poi è ovvio che l'Inter con lo Scudetto sul petto potrà giocarsi le sue carte".

Il Milan come si sta muovendo?

"Sarà con tutte le altre dietro la Juventus e l'Atalanta. Secondo me può fare bene, soprattutto grazie ad un direttore sportivo come Maldini che sta dimostrando il perché ha vinto tanto da calciatore".

Perché Florenzi non trova spazio nella Roma?

"Penso che i rapporti all'interno di Trigoria si siano un po' deteriorati. Però ha dimostrato di essere un grande giocatore, secondo me va bene per qualsiasi squadra abbia grandi ambizioni. Quindi va benissimo per il Milan".

Qual è la sua idea sulla Roma di Mourinho?

"Abraham è un centravanti che viene dalla Premier dove non si difende quindi tutti gli attaccanti sembrano forti. Sono un po' preoccupato, ma la garanzia si chiama Jose Mourinho. I tifosi della Roma possono stare tranquilli: secondo me con un grande centrocampista lotta per la Champions".

Può essere la stagione per la consacrazione di Zaniolo?

"La domanda che mi faccio sempre è: se Grealish è costato 117 milioni di euro al City, quanto vale Zaniolo? Secondo me ci vogliono tra i 250 e i 300 milioni. Grealish mi sembra solo un Ceravolo un po' meno tecnico".

Dzeko è il profilo giusto per essere il dopo-Lukaku?

"Dzeko è un fenomeno quindi può fare tutto. Può fare le fortune di ogni squadra, è un giocatore di categoria superiore: io lo metto insieme ai grandissimi. La Roma aveva altre esigenze e forse era arrivato il momento di cambiare".

Ultima domanda sul Napoli di Spalletti: come lo vede?

"Spalletti si è un po' bruciato con la storia di Totti ma è uno degli allenatori migliori al mondo sul campo. Poi sulle questioni extra-campo non possiamo sapere stando all'esterno".