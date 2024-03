Rai, Riscassi avvisa: "Attenzione all'Atalanta, c'è un dato chiaro con Gasperini"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Riscassi, giornalista Rai Sport.

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Andrea Riscassi, giornalista Rai Sport: “La difesa a 3 ha faticato ieri, ma si tratta di amichevoli e credo che Spalletti voglia testare cose nuove in vista degli Europei. Mancano i meccanismi, con la difesa a 4 la squadra ha giocato meglio, va anche capito il momento, ma hanno faticato tutti.

Nella seconda amichevole si farà turnover, chi ha giocato 90 minuti ieri veramente riposerà. Spalletti vorrà vedere anche altri giocatori in azione, non so se Retegui riposerà, ma qualche novità ce la dobbiamo aspettare.

Jorginho ha una visione di gioco che nessun altro giocatore ha in azzurro. Forse Verratti, che però non è tra i convocati. Ha una capacità di leggere gli spazi unica, è sempre stato così. Bonaventura ha fatto cose buone e altre meno e il suo passaggio sbagliato ha complicato la gara. Sono partite nelle quali si decide anche il futuro, mi auguro che Bonaventura possa rimediare, perchè generalmente non fa azioni sbagliate.

Si va agli Europei da sfavoriti per cui Spalletti deve trovare una chiave per rendere illeggibile la sua squadra. Questo sistema di gioco fluido in cui è difficile leggere le posizioni dei giocatori va allenata. Nella ripresa l’ingresso di Barella ha dato al centrocampo una capacità diversa.

Oggi la Nazionale ha fatto solo risveglio muscolare, ma credo che domenica Raspadori partirà titolare.

L’umore di Spalletti? E’ meno solare rispetto alla fase delle qualificazioni. L’asticella si alza ed è sempre concentrato, lo vedo bello in grinta. Ha ottenuto il primo step che era il minimo indispensabile, ma ora inizia il bello.

Napoli-Atalanta? L’Atalanta è impegnata su 3 fronti con la Fiorentina e questo può essere un meccanismo di fatica. Gasperini ha posto come primo obiettivo la vittoria della coppa Italia, come secondo la qualificazione. Non so se riuscirà ad entrare nelle prime 5, ma ci proverà e tendenzialmente nella seconda parte della stagione le squadre di Gasperini si esprimono sempre al meglio”.