Rai, Tardelli: "Il Napoli è stato più squadra, il Milan ha tanti problemi in difesa"

Negli studi della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, l'ex calciatore Marco Tardelli ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan a San Siro: “Il Milan ha tanti problemi in questo periodo, specie in difesa. Oggi a centrocampo non hanno fatto bene, ma è la difesa in grandissima difficoltà. Hanno avuto qualche occasione con Ibrahimovic ma il Napoli è stato più squadra”.