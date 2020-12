Rai, Venerato: "Napoli favorito, ma non gli è andata così bene! Granada temibile..."

Il Napoli pesca il Granada ai sedicesimi di finale d'Europa League, un avversario sicuramente non semplice da affrontate. Lo pensa anche Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, intervenuto per commentare l'accoppiamento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è sicuramente favorito, ma a Gattuso non è che sia andata così bene. Gli spagnoli sono temibili, non vanno sottovalutati".